Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison.
Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison. Bild: Henry Neumann/ESV Lok Zwickau
Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison.
Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison. Bild: Henry Neumann/ESV Lok Zwickau
Zwickau
Kurz vor dem Heimrennen: Zwickauer Radsporttalent komplettiert bei Landesmeisterschaft seinen Medaillensatz
Redakteur
Von Anika Zimny





Egal ob auf der Bahn, der Straße oder am Berg – Levi Matteo Schreiber fährt in Sachsen stets vorn mit. Das will er am Samstag auch beim Sparkassen-Cup in Eckersbach zeigen.

Nicht in Bestbesetzung gehen die Radsporttalente des ESV Lok Zwickau am Samstag beim traditionellen Sparkassen-Cup in Eckersbach an den Start – aus gutem Grund: Mit Fritz Hilbert hat es erstmals seit vielen Jahren wieder ein Sportler des Vereins geschafft, sich für die Deutsche Meisterschaft auf der Bahn zu qualifizieren. „Das ist für uns...
