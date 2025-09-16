Kurz vor dem Heimrennen: Zwickauer Radsporttalent komplettiert bei Landesmeisterschaft seinen Medaillensatz

Zwickau
Egal ob auf der Bahn, der Straße oder am Berg – Levi Matteo Schreiber fährt in Sachsen stets vorn mit. Das will er am Samstag auch beim Sparkassen-Cup in Eckersbach zeigen.
Nicht in Bestbesetzung gehen die Radsporttalente des ESV Lok Zwickau am Samstag beim traditionellen Sparkassen-Cup in Eckersbach an den Start – aus gutem Grund: Mit Fritz Hilbert hat es erstmals seit vielen Jahren wieder ein Sportler des Vereins geschafft, sich für die Deutsche Meisterschaft auf der Bahn zu qualifizieren. „Das ist für uns...
