Lange ZHC-Pause endet auswärts

Als Favorit gehen die Sachsenliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Sonntag in ihr erstes Spiel nach vier Wochen Pause. Der Absteiger aus der Mitteldeutschen Oberliga und aktuelle Tabellenneunte (2:4 Punkte) gastiert ab 16 Uhr bei Schlusslicht NHV Concordia Delitzsch II. In vier Spielen kassierte das Team aus Nordsachsen vier...