Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon.
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon. Bild: Frank Kruczynski
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon.
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon. Bild: Frank Kruczynski
Zwickau
Legendentreffen beim FSV Zwickau: So wurde das Europacup-Jubiläum der BSG Sachsenring gefeiert
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 50. Jahrestag des Viertelfinal-Einzugs gegen AC Florenz sind viele Episoden zur Sprache gekommen. Es ging von abgesägten Stühlen über ein besonderes Menü bis zu einen vermeintlichen Sexfilm.

Es müssen wirklich verrückte Zeiten gewesen sein, als die Oberliga-Fußballer der BSG Sachsenring Zwickau vor einem halben Jahrhundert im Europacup der Pokalsieger einen renommierten Klub nach dem anderen aus dem Weg räumten. Einen kleinen Eindruck davon bekam man am Mittwochabend im VIP-Raum der GGZ Arena, wo der FSV Zwickau anlässlich des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
05.11.2025
4 min.
Vor 50 Jahren bebte die Halde: Als die BSG Sachsenring Zwickau gegen AC Florenz ins Europapokal-Viertelfinale einzog
Auf diesem Archivbild, das die Zwickauer Mannschaft (in weiß) kurz vor dem Anpfiff zeigt, kann man die Zuschauermassen zumindest erahnen.
38.000 Zuschauer hatten eines der größten Kapitel der Zwickauer Fußballgeschichte verfolgt. An welche Details sich der damalige Libero erinnert und wie außergewöhnlich das Jubiläum gefeiert wird.
Reiner Thümmler, Monty Gräßler
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
01.10.2025
3 min.
Vor 50 Jahren: Als die große Europacup-Reise der BSG Sachsenring Zwickau gegen Panathinaikos Athen begann
Die Europacup-Helden des 1. Oktober 1975: Zwickau begann von links nach rechts mit Andreas Reichelt, Hans Schykowski, Michael Braun, Dieter Leuschner, Gunter Lippmann, Roland Stemmler, Werner Bräutigam, Heinz Dietzsch, Joachim Schykowski, Peter Henschel und Jürgen Croy.
Was waren das für Zeiten: 35.000 Zuschauer bejubelten den Sieg gegen den renommierten Klub aus Griechenland. Es war der Startschuss für die international erfolgreichste Zwickauer Fußballsaison.
Monty Gräßler
Mehr Artikel