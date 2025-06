Leichtathletik: Hindernisläufer des SV Vorwärts Zwickau siegt in deutscher Jahresbestzeit

Diego Molnar hat am Samstag nicht einfach nur den Landesmeistertitel in der Jugend geholt. Er garnierte die Goldmedaille mit einer Topleistung.

Eine erstklassige Vorstellung hat Leichtathlet Diego Molnar vom SV Vorwärts Zwickau am Samstag bei den Landesmeisterschaften im 1500-Meter-Hindernislauf in Rochlitz abgeliefert. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 4:34,85 Minuten (bisher 4:46,90 min) siegte der 15-Jährige in seiner Altersklasse klar vor Gunnar Scheloske (Sportclub...