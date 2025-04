Leichtathletik: SG Motor Thurm freut sich über gelungenen Start ins Wettkampfjahr

Gleich bei der ersten Landesmeisterschaft gab es einen Titel für die Abteilung zu feiern. Auch in den Wurfdisziplinen präsentierten sich die Talente des Vereins stark.

Einen sehr erfolgreichen Start in die Wettkampfsaison 2025 haben die Leichtathleten der SG Motor Thurm jetzt gefeiert. Gleich bei der ersten Landesmeisterschaft gab es einen Titel für die Abteilung zu bejubeln: Sindy Hahn (W 35) lief bei den Straßenlaufmeisterschaften in Lengenfeld auf der Halbmarathondistanz in 1:38,48 Stunden auf den Goldrang....