Leichtathletik: SV Vorwärts Zwickau rückt die Trainer hinter seinen erfolgreichen Sportlern in den Mittelpunkt

Mit Erfolgen auf nationaler und mitteldeutscher Ebene machten die Talente aus Westsachsen zuletzt auf sich aufmerksam. Was die Verantwortlichen in dem Zusammenhang vom Wechsel an die Sportschule halten.

Dass sie es noch nicht ganz so gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen, das merkt man Anna Pashkovskaya an diesem sommerlichen Nachmittag im Sportforum Sojus an. Wenige Tage, bevor für die jungen Leichtathleten des SV Vorwärts Zwickau neben dem Training die Schule wieder los geht, hatte sich ihr Verein in der vergangenen Woche einen kleinen...