Lichtenstein oder Oberlungwitz: Wer gewinnt den Rückrundengipfel der Fußball-Landesklasse?

In der Hinrunde haben sich beide Teams wie Abstiegskandidaten präsentiert. Nun spielen sie wie Titelanwärter. Die Trainer beurteilen die liegen gelassenen Punkte unterschiedlich.

Würde nur die Rückrundentabelle zählen, wäre das Derby zwischen den Landesklasse-Fußballern von Fortschritt Lichtenstein und dem Oberlungwitzer SV am Sonntag, 15 Uhr im Jahnstadion das absolute Spitzenspiel. Denn in dieser Wertung ist Lichtenstein mit 30 Punkten aus 13 Spielen Erster und der OSV mit 29 Zählern Zweiter. Da beide Teams aber in...