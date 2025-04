Lichtenstein verpasst möglichen Dreier gegen Tabellenführer Thalheim

Die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein hatten beim 1:1 vor allem vor dem gegnerischen Tor noch Luft nach oben. Dagegen kam Oberlungwitz parallel zu einem Kantersieg gegen Syrau.

Nach der bisher starken Rückrunde wollte Fortschritt Lichtenstein am Sonntag in der Fußball-Landesklasse auch gegen den als Tabellenführer angereisten SV Tanne Thalheim etwas holen, am besten einen Sieg. „Wir hatten die größeren und besseren Spielanteile“, sagte Trainer Julius Michel nach dem 1:1-Endstand. Vor der Pause hatte Fortschritt...