Lichtensteiner Geschenk ebnet Blau-Gelb Mülsen den Weg zum Sieg

In der Fußball-Sachsenklasse sahen reichlich 300 Zuschauer am Montag ein packendes Derby. Die Hausherren vergaben etliche Chancen. Die Gäste dagegen machten aus wenigen Möglichkeiten am Ende viel.

Obwohl im Nachholspiel zwischen Fortschritt Lichtenstein und Blau-Gelb Mülsen zwei Teams aus der Abstiegsregion der Fußball-Sachsenklasse aufeinander trafen, war es auch ein Spiel zweier Teams, die in Sachen Defensivarbeit zu den besten der Liga gehören. Das machte sich lange Zeit bemerkbar, wobei die Abwehr der gelb-schwarz statt blau-gelb... Obwohl im Nachholspiel zwischen Fortschritt Lichtenstein und Blau-Gelb Mülsen zwei Teams aus der Abstiegsregion der Fußball-Sachsenklasse aufeinander trafen, war es auch ein Spiel zweier Teams, die in Sachen Defensivarbeit zu den besten der Liga gehören. Das machte sich lange Zeit bemerkbar, wobei die Abwehr der gelb-schwarz statt blau-gelb...