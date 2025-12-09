Linedance: Tänzerinnen der TSG Rubin Zwickau freuen sich im Duo gemeinsam über zwei Weltmeistertitel

Bei internationalen Turnieren hatte sich ein Trio aus Westsachsen die Qualifikation für den Wettbewerb in den Niederlanden gesichert. Dass es dort so gut lief, kam überraschend.

Die Weltmeisterschaft im Country & Western Dance der GOLD-Organisation in den Niederlanden hat sich für ein Trio der TSG Rubin Zwickau als großer Erfolg erwiesen. In Assen holten Violetta Schlemmer und Sylvia Gell vor wenigen Tagen in den Kategorien ProAm Classic Ruby Newcomer Follower sowie Couple Dance Starter Emerals jeweils den Titel. Das... Die Weltmeisterschaft im Country & Western Dance der GOLD-Organisation in den Niederlanden hat sich für ein Trio der TSG Rubin Zwickau als großer Erfolg erwiesen. In Assen holten Violetta Schlemmer und Sylvia Gell vor wenigen Tagen in den Kategorien ProAm Classic Ruby Newcomer Follower sowie Couple Dance Starter Emerals jeweils den Titel. Das...