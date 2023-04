Lok-Frauen landen Überraschungssieg

Die Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau haben sich am Samstag mit einer Überraschung in die Sommerpause verabschiedet. Die Mannschaft kam am letzten Spieltag der Sachsenliga zu einem 10:5-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TTV Hohndorf. Damit brachten die Zwickauerinnen ihren fünften Tabellenplatz über die Ziellinie. Am Ende...