Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen SG Schönfels: Zehn Fragen und Antworten zum Endspiel um den Fußball-Kreispokal

Für beide Vereine ist es das erste Finale im Kreisverband Zwickau. Da müssen die Trainer ihre Teams nicht groß motivieren. Insgesamt werden am Wochenende fünf Pokalsieger gekürt. Warum die Frauen fehlen.

Das Endspiel der Männer wird am Samstag, 16 Uhr den Höhepunkt des großen Pokalwochenendes des Kreisverbandes Fußball Zwickau bilden. „Freie Presse“ hat alles zusammengetragen, was man vor den insgesamt fünf Endspielen an zwei Tagen im Sportpark an der Meeraner Straße in Glauchau wissen muss.