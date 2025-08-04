Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Meeranes Bürgermedaillenträger Steffen Jahn freut sich auch im B-Team auf die Hockey-Europameisterschaft der Masters in Nottingham

Hockeytrainer Steffen Jahn (3. von links) wird sich in dieser Woche seine Torwart-Ausrüstung überstreifen und selbst das Feld betreten. Bild: Andreas Kretschel
Hockeytrainer Steffen Jahn (3. von links) wird sich in dieser Woche seine Torwart-Ausrüstung überstreifen und selbst das Feld betreten. Bild: Andreas Kretschel
Hockeytrainer Steffen Jahn (3. von links) wird sich in dieser Woche seine Torwart-Ausrüstung überstreifen und selbst das Feld betreten.
Hockeytrainer Steffen Jahn (3. von links) wird sich in dieser Woche seine Torwart-Ausrüstung überstreifen und selbst das Feld betreten. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Meeranes Bürgermedaillenträger Steffen Jahn freut sich auch im B-Team auf die Hockey-Europameisterschaft der Masters in Nottingham
Redakteur
Von Torsten Ewers
Ab Freitag lässt sich der 61-Jährige in England als Torwart die Bälle um die Ohren schießen. Dafür muss der Postsportverein Chemnitz auch mal ein paar Tage auf seinen Trainer verzichten.

Am Donnerstag steigt er in den Flieger. Zielort: Nottingham in England. Ein entspannter Ausflug mit Wanderungen zum Schloss und den durch die Robin-Hood-Saga berühmten Sherwood Forest soll es für Steffen Jahn allerdings nicht werden. Stattdessen geht der 61-Jährige seiner großen Leidenschaft, dem Hockeysport, nach und lässt sich als Torwart...
