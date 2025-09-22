Mit 14 Matchwinnern: Sachsenklasse-Fußballer des Meeraner SV feiern beim FC Stollberg ersten Saisonsieg

Glauchau
Rückkehrer Felix Petzold schoss für den MSV beim 1:0-Erfolg das goldene Tor. Die Westsachsen machten dabei aus der Not auch eine Tugend.
Die Lorbeeren wollte Felix Petzold nicht annehmen. Oder korrekter ausgedrückt: Er verteilte sie gleich weiter. Mit seinem Treffer in der 40. Minute schoss er den Meeraner SV am Sonntag beim bisherigen Tabellenzweiten FC Stollberg zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesklasse 2025/26. Es war zudem sein erstes Pflichtspieltor für den...
