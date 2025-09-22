Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Felix Petzold (r.) – hier beim Pokalspiel gegen Eiche Reichenbrand – erzielte am Sonntag sein erstes Pflichtspieltor für den MSV nach seiner Rückkehr im Sommer.
Felix Petzold (r.) – hier beim Pokalspiel gegen Eiche Reichenbrand – erzielte am Sonntag sein erstes Pflichtspieltor für den MSV nach seiner Rückkehr im Sommer. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Felix Petzold (r.) – hier beim Pokalspiel gegen Eiche Reichenbrand – erzielte am Sonntag sein erstes Pflichtspieltor für den MSV nach seiner Rückkehr im Sommer.
Felix Petzold (r.) – hier beim Pokalspiel gegen Eiche Reichenbrand – erzielte am Sonntag sein erstes Pflichtspieltor für den MSV nach seiner Rückkehr im Sommer. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Mit 14 Matchwinnern: Sachsenklasse-Fußballer des Meeraner SV feiern beim FC Stollberg ersten Saisonsieg
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rückkehrer Felix Petzold schoss für den MSV beim 1:0-Erfolg das goldene Tor. Die Westsachsen machten dabei aus der Not auch eine Tugend.

Die Lorbeeren wollte Felix Petzold nicht annehmen. Oder korrekter ausgedrückt: Er verteilte sie gleich weiter. Mit seinem Treffer in der 40. Minute schoss er den Meeraner SV am Sonntag beim bisherigen Tabellenzweiten FC Stollberg zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesklasse 2025/26. Es war zudem sein erstes Pflichtspieltor für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
08.09.2025
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
18.09.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball.
Die westsächsischen Teams sind im Punktspielbetrieb gefordert. Den nominell leichtesten Gegner hat die einzige Mannschaft des Trios mit Heimrecht.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Mehr Artikel