DFC Westsachsen Foto: Jürgen Zeug/DFC
DFC Westsachsen Foto: Jürgen Zeug/DFC
Zwickau
Mit Fünferpack am ersten Spieltag: DFC Westsachsen Zwickau tankt Selbstvertrauen für die neue Saison
Von Monty Gräßler
Die Landesliga-Fußballerinnen haben im Heimspiel am Sonntag von Beginn an aufs Tempo gedrückt. Das brachte letztlich auch den gewünschten Erfolg. Doch die nächste Aufgabe wird schwerer.

Der DFC Westsachsen Zwickau hat am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga mit einem 5:0-Heimsieg gegen Fortuna Dresden II Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf getankt. Das war eine Woche nach der kräftezehrenden Pokalniederlage gegen Erzgebirge Aue, als es bis ins Elfmeterschießen ging, keine Selbstverständlichkeit. Der...
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
18.08.2025
2 min.
DFC Westsachsen Zwickau schießt sich fürs Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue warm
Lucy Tyka vom DFC Westsachsen Zwickau (links) ist in dieser Szene vor Lisa Schädlich vom 1. FC Rodewisch (rechts) am Ball.
Die Landesliga-Fußballerinnen haben die erste Pokalhürde beim 1. FC Rodewisch gemeistert. Zum Hauptrundenspiel wird bereits an diesem Sonntag ein Liga-Rivale erwartet.
Jürgen Zeug
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
14.08.2025
3 min.
Fußball: DFC Westsachsen Zwickau blickt nach Seuchenjahr positiv in Richtung Saisonauftakt
Auf Daniela Mittag (links) und die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau wartet am Sonntag das erste Pflichtspiel.
Mit großen personellen Problemen hatten die Landesliga-Fußballerinnen im Frühjahr zu kämpfen. Die scheinen überwunden, doch nicht nur das lässt das Team optimistisch ins erste Pflichtspiel gehen.
Anika Zimny
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
