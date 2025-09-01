Mit Fünferpack am ersten Spieltag: DFC Westsachsen Zwickau tankt Selbstvertrauen für die neue Saison

Die Landesliga-Fußballerinnen haben im Heimspiel am Sonntag von Beginn an aufs Tempo gedrückt. Das brachte letztlich auch den gewünschten Erfolg. Doch die nächste Aufgabe wird schwerer.

Der DFC Westsachsen Zwickau hat am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga mit einem 5:0-Heimsieg gegen Fortuna Dresden II Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf getankt. Das war eine Woche nach der kräftezehrenden Pokalniederlage gegen Erzgebirge Aue, als es bis ins Elfmeterschießen ging, keine Selbstverständlichkeit. Der...