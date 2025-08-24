Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Mülsener Trainer Sven Döhler (im schwarzen Shirt) konnte seiner Mannschaft nach dem Heimspiel gegen Irfersgrün am Sonntag eine gute Leistung bescheinigen. Bild: Monty Gräßler
Der Mülsener Trainer Sven Döhler (im schwarzen Shirt) konnte seiner Mannschaft nach dem Heimspiel gegen Irfersgrün am Sonntag eine gute Leistung bescheinigen. Bild: Monty Gräßler
Zwickau
Mit kuriosem Tor: Blau-Gelb Mülsen fährt verdienten Heimsieg gegen den BSV Irfersgrün ein
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 2:1-Erfolg in der Fußball-Landesklasse stand in der Schlussphase zwar noch mal auf der Kippe. Vorher hatten die Gastgeber es aber auch versäumt, mit dem dritten Tor alles klar zu machen.

Der SV Blau-Gelb Mülsen hat am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse West die ersten drei Punkte eingefahren. Die Mannschaft gewann am Sonntag ihr erstes Heimspiel unter dem neuen Trainer Sven Döhler und kletterte dank des 2:1-Erfolges gegen den BSV Irfersgrün auf den achten Tabellenplatz. „Die Jungs haben es gut umgesetzt, was wir uns...
