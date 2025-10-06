Mit Mut und ohne Aussetzer: Handballfrauen vom BSV Sachsen Zwickau trotz Niederlage auf dem richtigen Weg

Das Team aus Westsachsen verliert gegen die HSG Blomberg-Lippe sein drittes Spiel in der Handball-Bundesliga, zeigt gegen den Vizemeister jedoch eine starke Leistung. Das unterstreicht Cheftrainer Norman Rentsch, der aber auch Kritik an den Schiedsrichtern übt.

Er bemühte sich um Contenance und betonte, dass er kein „schlechter Verlierer“ sein wolle. Doch einen Seitenhieb auf die Schiedsrichter konnte sich Norman Rentsch nicht verkneifen. „Wir hatten ein sehr gutes Angriffsspiel und sind gut in die Zweikämpfe gekommen, aber wir haben einfach nicht die Pfiffe bekommen, die Blomberg bekommen hat.... Er bemühte sich um Contenance und betonte, dass er kein „schlechter Verlierer“ sein wolle. Doch einen Seitenhieb auf die Schiedsrichter konnte sich Norman Rentsch nicht verkneifen. „Wir hatten ein sehr gutes Angriffsspiel und sind gut in die Zweikämpfe gekommen, aber wir haben einfach nicht die Pfiffe bekommen, die Blomberg bekommen hat....