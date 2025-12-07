Mit Tischtennis gegen Parkinson: Diese berührende Geschichte steckt hinter der Weltmeisterin des ESV Lok Zwickau

Zwickau
Für Claudia Praße war die Diagnose aufgrund ihrer Familiengeschichte ein Schock. Seit drei Jahren begegnet sie der Krankheit nicht nur mit einem Hirnschrittmacher und einem Tabletten-Mix.
Es ist mitunter ein ganz schmaler Grat zwischen Weinen und Lachen, wenn Claudia Praße ihre Geschichte erzählt. Als sie vor 14 Jahren die Diagnose Parkinson erhielt, war das ein Schock für die Frau aus Gersdorf. Denn sie wusste, was die Erkrankung des Nervensystems, bei der absterbende Zellen im Gehirn zu fortschreitenden motorischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.