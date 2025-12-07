Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Mit Tischtennis gegen Parkinson: Diese berührende Geschichte steckt hinter der Weltmeisterin des ESV Lok Zwickau

Claudia Praße mit ihren beiden WM-Medaillen: Sie gewann Gold im Damen-Doppel mit Viola Eberlein aus Leipzig und Silber im Mixed-Doppel mit Wolfgang Krebs aus Thurnau (Bayern).
Claudia Praße mit ihren beiden WM-Medaillen: Sie gewann Gold im Damen-Doppel mit Viola Eberlein aus Leipzig und Silber im Mixed-Doppel mit Wolfgang Krebs aus Thurnau (Bayern). Bild: Ralf Wendland
Claudia Praße mit ihren beiden WM-Medaillen: Sie gewann Gold im Damen-Doppel mit Viola Eberlein aus Leipzig und Silber im Mixed-Doppel mit Wolfgang Krebs aus Thurnau (Bayern).
Claudia Praße mit ihren beiden WM-Medaillen: Sie gewann Gold im Damen-Doppel mit Viola Eberlein aus Leipzig und Silber im Mixed-Doppel mit Wolfgang Krebs aus Thurnau (Bayern). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Mit Tischtennis gegen Parkinson: Diese berührende Geschichte steckt hinter der Weltmeisterin des ESV Lok Zwickau
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Claudia Praße war die Diagnose aufgrund ihrer Familiengeschichte ein Schock. Seit drei Jahren begegnet sie der Krankheit nicht nur mit einem Hirnschrittmacher und einem Tabletten-Mix.

Es ist mitunter ein ganz schmaler Grat zwischen Weinen und Lachen, wenn Claudia Praße ihre Geschichte erzählt. Als sie vor 14 Jahren die Diagnose Parkinson erhielt, war das ein Schock für die Frau aus Gersdorf. Denn sie wusste, was die Erkrankung des Nervensystems, bei der absterbende Zellen im Gehirn zu fortschreitenden motorischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:11 Uhr
5 min.
Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu
DOSB-Präsident Thomas Weikert ist überzeugt davon, dass eine deutsche Olympia-Bewerbung international gute Erfolgschancen hat.
Trotz eines nationalen Wettstreits verspricht DOSB-Präsident Thomas Weikert Einigkeit im Rennen um Olympia. Auch die Politik unterstützt die Bewerbung. Woanders gibt es einen Machtkampf.
Christian Johner, dpa
06.12.2025
4 min.
Busfahrer mit Bierbecher attackiert: FSV Zwickau kehrt aus Leipzig mit spontaner Ersatzfahrerin heim
 5 Bilder
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Probstheida verliert nach acht Heimsiegen erstmals in dieser Saison. Für Lok hat die 0:2-Niederlage noch ein Nachspiel.
Thomas Prenzel
12.06.2025
3 min.
Mit Tischtennis gegen Parkinson: Zwickauer Gruppe bleibt gleich in zweierlei Hinsicht am Ball
Maria Müller, Bernd Hopf, Andrea Herrmann, Claudia Praße und Silvia Stahlberg (von links) vertraten Zwickau bei den German Open in Oldenburg.
Die Teilnahme an den German Open war für ein Quintett des ESV Lok nicht nur sportlich ein Erfolg. Denn der Wettkampf in Oldenburg wird auch als Gelegenheit für Werbung in eigener Sache genutzt.
Monty Gräßler
10:20 Uhr
2 min.
Immobilienauktion: Drei Häuser aus Mittweida und Hainichen verkauft
Bei den Auktionen wurden auch Immobilien aus Mittelsachsen angeboten (Symbolbild).
Mittweida, Hainichen, Döbeln: Bei der Winterauktion der SGA wurden mehrere regionale Immobilien versteigert. Wer leer ausging, hat im Nachverkauf noch Chancen – etwa in Altmittweida oder Döbeln.
Manuel Niemann
03.10.2025
4 min.
Zwickauerin Silvia Stahlberg mit Bundesverdienstkreuz geehrt: Mutmacherin für Parkinson-Betroffene
Silvia Stahlberg (2. v. l.) nach der Preisverleihung mit Bundespräsident (4.v.l.), ihrem Mann Jens Stahlberg (r.) sowie den Mitstreitern Bernd Hopf, Claudia Praße und Heike Schell.
Ein Platz in der ersten Reihe – und dazu noch neben einer bekannten TV-Moderatorin, die sie schon lange bewundert: Für Silvia Stahlberg wurde die Auszeichnung im Schloss Bellevue unvergesslich.
Ludmila Thiele
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel