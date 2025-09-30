Mit Traumtor gegen den FSV Zwickau: Fußballer des SV Planitz ist für den „Volltreffer der Woche“ nominiert

Der Westsachsenliga-Verein bleibt mit dem Volley-Hammer von Fynn Riedel in den Schlagzeilen. Bei der Online-Abstimmung bekommt er ausgerechnet von einem Profi seines Lieblingsvereins Konkurrenz.

Ein gutes Jahr nach Niklas Böhm vom SV Blau-Gelb Mülsen, Colin Ullmann vom VfB Empor Glauchau und Daniela Mittag vom DFC Westsachsen Zwickau ist wieder ein Amateurfußballer aus dem Landkreis Zwickau für den „Volltreffer der Woche" im MDR nominiert worden. Wie erwartet kam die Redaktion nicht am Volley-Hammer von Fynn Riedel vom...