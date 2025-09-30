Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Mit Traumtor gegen den FSV Zwickau: Fußballer des SV Planitz ist für den „Volltreffer der Woche“ nominiert

Ausgerechnet FSV-Fan Fynn Riedel hatte den Zwickauer Regionalliga-Profis beim Benefizspiel in der Vorwoche die Show gestohlen.
Ausgerechnet FSV-Fan Fynn Riedel hatte den Zwickauer Regionalliga-Profis beim Benefizspiel in der Vorwoche die Show gestohlen. Bild: Ralf Wendland
Ausgerechnet FSV-Fan Fynn Riedel hatte den Zwickauer Regionalliga-Profis beim Benefizspiel in der Vorwoche die Show gestohlen.
Ausgerechnet FSV-Fan Fynn Riedel hatte den Zwickauer Regionalliga-Profis beim Benefizspiel in der Vorwoche die Show gestohlen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Mit Traumtor gegen den FSV Zwickau: Fußballer des SV Planitz ist für den „Volltreffer der Woche“ nominiert
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Westsachsenliga-Verein bleibt mit dem Volley-Hammer von Fynn Riedel in den Schlagzeilen. Bei der Online-Abstimmung bekommt er ausgerechnet von einem Profi seines Lieblingsvereins Konkurrenz.

Ein gutes Jahr nach Niklas Böhm vom SV Blau-Gelb Mülsen, Colin Ullmann vom VfB Empor Glauchau und Daniela Mittag vom DFC Westsachsen Zwickau ist wieder ein Amateurfußballer aus dem Landkreis Zwickau für den „Volltreffer der Woche“ im MDR nominiert worden. Wie erwartet kam die Redaktion nicht am Volley-Hammer von Fynn Riedel vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
19.09.2025
2 min.
Vorfreude beim SV Planitz: Der FSV Zwickau kommt zum Benefizspiel
Der FSV Zwickau schickt seine Regionalliga-Mannschaft am Dienstagabend zum Benefizspiel nach Planitz.
Der Fußball-Regionalligist läuft am Dienstagabend auf dem Sportplatz am Wasserturm auf. Der Erlös soll den Platzherren bei der Finanzierung eines wichtigen Projekts für die Zukunft helfen.
Monty Gräßler
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
24.09.2025
4 min.
Fußballmärchen beim SV Planitz: Fan des FSV Zwickau schießt Traumtor gegen seinen Lieblingsverein
Was für ein Jubel: Fynn Riedel hat mit seinem Führungstreffer für den SV Planitz am Dienstagabend den Profis des FSV Zwickau die Show gestohlen.
Fynn Riedel konnte das Glück nach seinem Volley-Volltreffer gegen den Fußball-Regionalligisten am Dienstagabend kaum fassen. Dank seiner Freundin kann er nun sogar vom „Tor des Monats“ träumen.
Monty Gräßler
Mehr Artikel