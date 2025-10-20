Mit viel Fleiß und etwas Glück: Traktor Neukirchen beißt sich in der Spitzengruppe der Fußball-Westsachsenliga fest

Zwickau
Der Meister der Vorsaison hat mit dem knappen 2:1 im Topspiel gegen Ebersbrunn Boden auf Tabellenführer Oberfrohna gut gemacht. Die gute Zwischenbilanz überrascht sogar den eigenen Interims-Trainer.
Traktor Neukirchen hat im Spitzenspiel der Fußball-Westsachsenliga am Ende auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Erst als Paul Heilemann in der achten Minute der Nachspielzeit die Großchance zum Ausgleich für den Ebersbrunner SV verstolperte, war das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten am Sonntag entschieden. „Aufgrund...
