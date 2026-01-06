Mitteldeutsche Crosslaufserie startet im Januar im und rund um das Werdauer Stadion

Unterschiedlich lange und anspruchsvolle Strecken bietet der Wettkampf am 18. Januar. Er ist die erste von gleich zwei Stationen in der Region.

Die diesjährige Auflage der Mitteldeutschen Crosslaufserie erlebt am 18. Januar in Werdau ihren Startschuss. Im und rund um das Werdauer Stadion haben sich die Organisatoren des Radsportteams des SV Sachsen 90 Werdau je nach Altersklasse unterschiedliche lange und anspruchsvolle Strecken überlegt, die aber nicht per Rad sondern zu Fuß zu... Die diesjährige Auflage der Mitteldeutschen Crosslaufserie erlebt am 18. Januar in Werdau ihren Startschuss. Im und rund um das Werdauer Stadion haben sich die Organisatoren des Radsportteams des SV Sachsen 90 Werdau je nach Altersklasse unterschiedliche lange und anspruchsvolle Strecken überlegt, die aber nicht per Rad sondern zu Fuß zu...