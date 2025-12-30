Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“

Hohenstein-Ernstthal. Der 25-jährige Hohenstein-Ernstthaler hat für 2026 kein Team gefunden. Im Interview spricht er über die Rolle seines Vaters Steve, die Sponsorensuche und weshalb selbst ein Gaststart auf dem Sachsenring mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Freie Presse: Nach fünf Jahren in der IDM-Rahmenserie Pro Superstock 1000 haben Sie für 2026 aus finanziellen Gründen ihren Rückzug als permanenter Starter angekündigt. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?