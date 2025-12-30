MENÜ
  • Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“

Moritz Jenkner (links) – hier 2024 mit seinem Vater Steve (rechts) auf dem Sachsenring – wurde 2024 Vizemeister der Klasse Pro Superstock 1000. Für kommendes Jahr hat er aktuell kein Team gefunden.
Moritz Jenkner (links) – hier 2024 mit seinem Vater Steve (rechts) auf dem Sachsenring – wurde 2024 Vizemeister der Klasse Pro Superstock 1000. Für kommendes Jahr hat er aktuell kein Team gefunden. Bild: Andreas Kretschel
Moritz Jenkner – hier auf dem Sachsenring vor dem Hohenstein-Ernstthaler Paul Fröde – in Aktion.
Moritz Jenkner – hier auf dem Sachsenring vor dem Hohenstein-Ernstthaler Paul Fröde – in Aktion. Bild: Andreas Kretschel
Steve Jenkner mit seinem Sohn Moritz 2002 auf dem Sachsenring.
Steve Jenkner mit seinem Sohn Moritz 2002 auf dem Sachsenring. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hohenstein-Ernstthal. Der 25-jährige Hohenstein-Ernstthaler hat für 2026 kein Team gefunden. Im Interview spricht er über die Rolle seines Vaters Steve, die Sponsorensuche und weshalb selbst ein Gaststart auf dem Sachsenring mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Freie Presse: Nach fünf Jahren in der IDM-Rahmenserie Pro Superstock 1000 haben Sie für 2026 aus finanziellen Gründen ihren Rückzug als permanenter Starter angekündigt. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?
