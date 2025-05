Motocross beim MSC Thurm: Wo die Sachsenmeisterschaft genauso wichtig genommen wird wie die Deutsche Meisterschaft

Der Verein hat nach dem Frühjahrsrennen eine positive Bilanz gezogen. Der Wettkampf diente auch als Test für ein paar Neuerungen an der Anlage. Auf der folgt Ende September ein echter Höhepunkt.

101 Teilnehmer in sechs Klassen und zweimal vier Rennen vor rund 300 Zuschauern: Das sind die nüchternen Zahlen zum dritten Saisonrennen der Motocross-Sachsenmeisterschaft am Sonntag in Thurm. Und diese können sich sehen lassen. „Ich habe es zwar nicht konkret überprüft, ob wir damit im Rahmen der Serie Spitze sind, aber wir haben immer sehr...