Die Hockey-Männer des SV Motor Meerane (hier bei einem Heimspiel) mussten am Samstag einen Dämpfer hinnehmen.
Die Hockey-Männer des SV Motor Meerane (hier bei einem Heimspiel) mussten am Samstag einen Dämpfer hinnehmen.
Glauchau
Motor Meerane erlebt rabenschwarzen Tag beim Tabellenführer der Hockey-Regionalliga
Von Monty Gräßler
Die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel der Hallensaison fiel deutlich aus. Dabei kam beim Osternienburger HC am Samstagnachmittag für die Westsachsen vieles zusammen.

Das hatten sich die Hockeyspieler des SV Motor Meerane anders vorgestellt: Die Westsachsen gingen eine Woche nach dem knappen 7:6-Heimsieg gegen Spandau zwar als klarer Außenseiter beim verlustpunktfreien Spitzenreiter Osternienburg aufs Parkett. Dass am Samstag am Ende eine 3:27-Niederlage zu Buche stand, überraschte in dieser Deutlichkeit aber...
