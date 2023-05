Motor Thurm freut sich auf 170 Starter

Über sehr großes Interesse an der zweiten Auflage des Springer- und Werfertages können sich die Verantwortlichen der Leichtathletik-Abteilung der SG Motor Thurm freuen. Kamen zur Premiere im vergangenen Jahr 75 Sportlerinnen und Sportler aus zehn Vereinen ins Sportzentrum Stangendorf, so liegen dem Verein für den Wettkampf am...