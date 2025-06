Motorrad-Stars von morgen sausen auf Pocket- und Mini-Bikes durch die Arena E in Mülsen

Der AMC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal richtet am Samstag zum siebenten Mal Rennen für den Nachwuchs aus. Dabei gehören die eigenen Talente in allen Klassen zu den Mitfavoriten.

An diesem Samstag nehmen wieder die jüngsten Motorrad-Straßenrennfahrer die Arena E in Mülsen in Beschlag. Ab 8.30 Uhr bittet der AMC Sachsenring den deutschen Motorrad-Nachwuchs sowie internationale Gäste zu seinem „7. AMC Pocket- und Mini-Bike-Rennen in der Arena E in Mülsen“. Beim ersten Saisonlauf des ADAC-Mini-Bike- und...