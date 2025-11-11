Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Motorsport: Mit welchen Mitteln die Talenteschmiede des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal bundesweit punktet

Ronny Heinrich (hinten Mitte) mit seinen Trainerkollegen und seinen Renn-Kids vom AMC Sachsenring.
Ronny Heinrich (hinten Mitte) mit seinen Trainerkollegen und seinen Renn-Kids vom AMC Sachsenring. Bild: Thorsten Horn
Ronny Heinrich (hinten Mitte) mit seinen Trainerkollegen und seinen Renn-Kids vom AMC Sachsenring.
Ronny Heinrich (hinten Mitte) mit seinen Trainerkollegen und seinen Renn-Kids vom AMC Sachsenring. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
Motorsport: Mit welchen Mitteln die Talenteschmiede des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal bundesweit punktet
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Nachwuchsserien des ADAC sind wieder alle vier Titel an junge Motorradrennfahrer aus dem westsächsischen Verein gegangen. Vier von ihnen starten nun im Rahmenprogramm der MotoGP.

Erwartungsgemäß war die Saison 2025 eine weitere sehr erfolgreiche für die Nachwuchs-Motoradrennfahrer des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal. „Dass wir am Ende doch wieder alle vier Nachwuchstitel gewinnen konnten, macht mich schon ziemlich stolz“, sagt der beim AMC für den Nachwuchs verantwortliche Ronny Heinrich. In den ADAC-Mini-...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
30.10.2025
2 min.
AMC Sachsenring blickt auf 30 Jahre Verkehrssicherheitszentrum in Hohenstein-Ernstthal zurück
Das VSZ Sachsenring ist Wirtschaftsmotor und alljährlicher MotoGP-Schauplatz.
Der nächste öffentliche Clubabend des AMC Sachsenring steht ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre VSZ Sachsenring“. Wolfgang Paternoga und René Fritzsche gehen auf Zeitreise.
Thorsten Horn
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
28.08.2025
1 min.
Clubabend am Sachsenring: AMC blickt auf seine Großveranstaltungen zurück
Beim nächsten öffentlichen AMC-Clubabend wird auch auf den MotoGP zurückgeblickt.
Beim nächsten öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring dreht sich alles um die fast 100-jährige Geschichte der Rennstrecke.
Thorsten Horn
Mehr Artikel