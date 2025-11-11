Motorsport: Mit welchen Mitteln die Talenteschmiede des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal bundesweit punktet

Hohenstein-Ernstthal
In den Nachwuchsserien des ADAC sind wieder alle vier Titel an junge Motorradrennfahrer aus dem westsächsischen Verein gegangen. Vier von ihnen starten nun im Rahmenprogramm der MotoGP.
Erwartungsgemäß war die Saison 2025 eine weitere sehr erfolgreiche für die Nachwuchs-Motoradrennfahrer des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal. „Dass wir am Ende doch wieder alle vier Nachwuchstitel gewinnen konnten, macht mich schon ziemlich stolz“, sagt der beim AMC für den Nachwuchs verantwortliche Ronny Heinrich. In den ADAC-Mini-...
