MSC Thurm freut sich aufs erste Motocross-Highlight des Jahres

Der Verein richtet am Sonntag den dritten Lauf zur Sachsenmeisterschaft aus. Die Veranstaltung dient zugleich als Generalprobe fürs Finale der Deutschen Meisterschaft im Herbst.

Am Sonntag steht die Motocrossarena „An der Lindenallee“ des MSC Thurm ganz im Zeichen des regionalen Motocrosssports. Der Verein richtet an diesem Tag das dritte Rennen zur Landesmeisterschaft MX-Sachsen aus. Bereits ab 8 Uhr starten die Trainingsläufe. Das Gatter zum ersten Rennen fällt ab 12 Uhr. Auf der traditionsreichen Strecke, die in...