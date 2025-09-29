Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der Strecke an der Lindenallee in Thurm ging das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft über die Bühne.
Auf der Strecke an der Lindenallee in Thurm ging das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft über die Bühne. Bild: MSC Thurm/Anett Kalkutschke
Zwickau
MSC Thurm meistert erschwerte Bedingungen beim Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft
Von Thorsten Horn
Die ergiebigen Regenfälle der Vorwoche hatten der Strecke mächtig zugesetzt. Auch mit Hilfe der benachbarten Grundstückseigentümer konnte trotzdem fast das komplette Programm durchgezogen werden.

Nach dem 30. ADAC Motocross war dem Vereinsvorsitzenden Jörg Fiedler vom ausrichtenden MSC Thurm die Erleichterung anzusehen. „So wie sich die Vorwoche wettertechnisch entwickelt hatte, haben wir mit den speziell am Samstag grenzwertigen Bedingungen alles richtig gemacht. Die Fahrer waren alle zufrieden und es war auch eine mega Stimmung bis...
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.05.2025
3 min.
Motocross beim MSC Thurm: Wo die Sachsenmeisterschaft genauso wichtig genommen wird wie die Deutsche Meisterschaft
Der Thurmer Vereinschef Jörg Fiedler schwang am Ende einer erneut gelungenen Veranstaltung die Zielflagge.
Der Verein hat nach dem Frühjahrsrennen eine positive Bilanz gezogen. Der Wettkampf diente auch als Test für ein paar Neuerungen an der Anlage. Auf der folgt Ende September ein echter Höhepunkt.
Thorsten Horn
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
26.09.2025
5 min.
Vom FSV Zwickau und den Eispiraten bis zu Motocross und Hip-Hop-Tanz: Das sind die Höhepunkte des Sportwochenendes
Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau.
Das Sportprogramm in und um Zwickau präsentiert sich Ende September so bunt wie der Herbst. „Freie Presse“ liefert einen Überblick: Klicken Sie sich durch die Top 10 der Lokalsportredaktion.
Monty Gräßler
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
