MSC Thurm meistert erschwerte Bedingungen beim Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft

Die ergiebigen Regenfälle der Vorwoche hatten der Strecke mächtig zugesetzt. Auch mit Hilfe der benachbarten Grundstückseigentümer konnte trotzdem fast das komplette Programm durchgezogen werden.

Nach dem 30. ADAC Motocross war dem Vereinsvorsitzenden Jörg Fiedler vom ausrichtenden MSC Thurm die Erleichterung anzusehen. „So wie sich die Vorwoche wettertechnisch entwickelt hatte, haben wir mit den speziell am Samstag grenzwertigen Bedingungen alles richtig gemacht. Die Fahrer waren alle zufrieden und es war auch eine mega Stimmung bis...