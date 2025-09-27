Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Mülsengrundlauf der SG Motor Thurm: Warum die Sieger bei der 23. Auflage mit vier Monaten Verspätung ins Ziel kamen

Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich wurden von der SG Motor Thurm schon vor dem Start des Mülsengrundlaufes für ihre Erfolge im Triathlon geehrt. Nach den Blumen gab es später auch Pokale für den Sieg über 9,5 Kilometer.
Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich wurden von der SG Motor Thurm schon vor dem Start des Mülsengrundlaufes für ihre Erfolge im Triathlon geehrt. Nach den Blumen gab es später auch Pokale für den Sieg über 9,5 Kilometer. Bild: Ralf Wendland
Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich wurden von der SG Motor Thurm schon vor dem Start des Mülsengrundlaufes für ihre Erfolge im Triathlon geehrt. Nach den Blumen gab es später auch Pokale für den Sieg über 9,5 Kilometer.
Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich wurden von der SG Motor Thurm schon vor dem Start des Mülsengrundlaufes für ihre Erfolge im Triathlon geehrt. Nach den Blumen gab es später auch Pokale für den Sieg über 9,5 Kilometer. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Mülsengrundlauf der SG Motor Thurm: Warum die Sieger bei der 23. Auflage mit vier Monaten Verspätung ins Ziel kamen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sportzentrum Stangendorf sind diesmal 237 Teilnehmer gezählt worden. Den Hauptlauf über 9,5 Kilometer entschieden zwei Triathleten für sich, die beide eine Menge zu erzählen hatten.

Der Start beim Heimatverein hat für Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich auch in diesem Jahr gut reingepasst. Die beiden Triathleten des SV Halle, die einst ihre sportliche Laufbahn als Leichtathleten bei der SG Motor Thurm begonnen hatten, erwiesen sich am Samstag beim 23. Mülsengrundlauf als Sieger der Hauptrennen über 9,5 Kilometer. Yasmin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
26.09.2025
5 min.
Vom FSV Zwickau und den Eispiraten bis zu Motocross und Hip-Hop-Tanz: Das sind die Höhepunkte des Sportwochenendes
Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau.
Das Sportprogramm in und um Zwickau präsentiert sich Ende September so bunt wie der Herbst. „Freie Presse“ liefert einen Überblick: Klicken Sie sich durch die Top 10 der Lokalsportredaktion.
Monty Gräßler
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
21.08.2025
2 min.
Stundenlaufserie: Siegerin nutzt Zwickauer Termin als Vorbereitung auf Marathonstart
Nathalie König war am Mittwochabend im Sportforum Sojus nicht zu schlagen.
Nathalie König vom Dresdner Citylauf-Verein war einmal mehr nicht zu schlagen auf der Tartanbahn im Sportforum Sojus. Bei den Männern hingegen zahlte sich die Beharrlichkeit eines Starters aus.
Dietmar Hallbauer
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel