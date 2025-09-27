Mülsengrundlauf der SG Motor Thurm: Warum die Sieger bei der 23. Auflage mit vier Monaten Verspätung ins Ziel kamen

Zwickau
Im Sportzentrum Stangendorf sind diesmal 237 Teilnehmer gezählt worden. Den Hauptlauf über 9,5 Kilometer entschieden zwei Triathleten für sich, die beide eine Menge zu erzählen hatten.
Der Start beim Heimatverein hat für Yasmin Ulbrich und Sören Ulbrich auch in diesem Jahr gut reingepasst. Die beiden Triathleten des SV Halle, die einst ihre sportliche Laufbahn als Leichtathleten bei der SG Motor Thurm begonnen hatten, erwiesen sich am Samstag beim 23. Mülsengrundlauf als Sieger der Hauptrennen über 9,5 Kilometer. Yasmin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.