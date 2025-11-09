Nach 1:2-Niederlage in Freiberg: Trainer des Meeraner SV kann schlechtem Tag etwas Gutes abgewinnen

Glauchau
Der Aufsteiger der Fußball-Landesklasse hat den Gastgebern am Samstag in der ersten Halbzeit viel zu viel Spielraum gelassen. Nach der Pause sah es zumindest in einem Punkt besser aus.
Einen Tag nach der 1:2-Niederlage seines Meeraner SV beim BSC Freiberg ging der Blick von Trainer Steffen Vogel schon wieder nach vorn. Als Zuschauer der Partie Eiche Reichenbrand gegen Oberlungwitzer SV (2:1) nutzte er am Sonntag die Chance, zwei Kontrahenten der noch anstehenden Hinrundenspiele zu beobachten. Das eigene Spiel in der...
