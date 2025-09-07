Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt.
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Bild: Markus Pfeifer
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt.
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach dem 1. Spieltag in der Futsal-Bundesliga: Quo Vadis, HOT 05?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das erste Pflichtspiel einer Saison dient meist als Standortbestimmung. Warum das nach dem 5:3-Sieg von Hohenstein-Ernstthal gegen die Futsal Panthers Köln schwer fällt – und welche Erkenntnisse dennoch möglich sind.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dieses Motto wurde am Samstag im Hot-Sportzentrum auf den Kopf gestellt. Zur offiziellen Eröffnung der Futsal-Bundesliga-Saison 2025/26 gab es vor 225 Zuschauern zunächst eine kleine Zeremonie mit den Vereinslogos aller zehn Mannschaften. Der anschließende 5:3 (3:0)-Erfolg der Gastgeber von HOT 05 Futsal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
17:30 Uhr
2 min.
Futsal-Bundesliga: Mit welcher Taktik das neue Trainerduo von HOT 05 ins Auftaktspiel gegen Köln starten will
Oleksandr Sorokin (Mitte) ist Spielertrainer bei HOT 05 Futsal.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal eröffnet am Samstag mit einem Heimspiel die neue Spielzeit. Gefeiert wird das ganze Wochenende – denn der Stammverein wird 120 Jahre alt.
Markus Pfeifer
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
02.09.2025
3 min.
Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich.
HOT 05 Futsal startet am Sonnabend mit einigen personellen Veränderungen in seine fünfte Bundesligasaison. Die Spieler kommen aus verschiedenen Ecken der Welt.
Markus Pfeifer
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel