Nach dem 1. Spieltag in der Futsal-Bundesliga: Quo Vadis, HOT 05?

Hohenstein-Ernstthal
Das erste Pflichtspiel einer Saison dient meist als Standortbestimmung. Warum das nach dem 5:3-Sieg von Hohenstein-Ernstthal gegen die Futsal Panthers Köln schwer fällt – und welche Erkenntnisse dennoch möglich sind.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dieses Motto wurde am Samstag im Hot-Sportzentrum auf den Kopf gestellt. Zur offiziellen Eröffnung der Futsal-Bundesliga-Saison 2025/26 gab es vor 225 Zuschauern zunächst eine kleine Zeremonie mit den Vereinslogos aller zehn Mannschaften. Der anschließende 5:3 (3:0)-Erfolg der Gastgeber von HOT 05 Futsal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.