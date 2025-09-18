Nach dem Fehlstart des ESV Lok Zwickau in der Fußball-Landesklasse: Abteilungsleiter lässt keine Ausreden zu

Nach der zweiten Klatsche im vierten Spiel wurde in dieser Woche in Marienthal Klartext geredet. Die sportliche Leitung fordert vor dem Heimspiel gegen den SC Syrau die Grundtugenden ein.

Sachsenliga-Absteiger ESV Lok Zwickau hat in dieser Woche auf den Fehlstart seiner Fußballer in die Landesklasse-Saison reagiert. Nach nur einem Sieg, einem Unentschieden und zwei hohen Niederlagen haben die Marienthaler aktuell den elften Platz inne. „Mit der Situation sind wir nicht zufrieden. Nach 16 Gegentoren muss man die Ursachen... Sachsenliga-Absteiger ESV Lok Zwickau hat in dieser Woche auf den Fehlstart seiner Fußballer in die Landesklasse-Saison reagiert. Nach nur einem Sieg, einem Unentschieden und zwei hohen Niederlagen haben die Marienthaler aktuell den elften Platz inne. „Mit der Situation sind wir nicht zufrieden. Nach 16 Gegentoren muss man die Ursachen...