Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nach drei OPs und 21 Monaten Pause: Was der Kapitän des VfB Empor Glauchau zur Rückkehr auf den Fußballplatz sagt

Tony Thiam (rechts) – hier in der Saison 2023/24 gegen Rabenstein am Ball – hat beim VfB Empor Glauchau sein Comeback gefeiert.
Tony Thiam (rechts) – hier in der Saison 2023/24 gegen Rabenstein am Ball – hat beim VfB Empor Glauchau sein Comeback gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Tony Thiam (rechts) – hier in der Saison 2023/24 gegen Rabenstein am Ball – hat beim VfB Empor Glauchau sein Comeback gefeiert.
Tony Thiam (rechts) – hier in der Saison 2023/24 gegen Rabenstein am Ball – hat beim VfB Empor Glauchau sein Comeback gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Nach drei OPs und 21 Monaten Pause: Was der Kapitän des VfB Empor Glauchau zur Rückkehr auf den Fußballplatz sagt
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ersten Oberliga-Minuten haben bei Tony Thiam für gemischte Gefühle gesorgt. Während der 29-Jährige wieder im Kader steht, gibt es fürs nächste Spiel mehrere personelle Fragezeichen im Team.

Direkt nach dem Abpfiff überwog bei Tony Thiam am Sonntagnachmittag noch die Enttäuschung. „Wir hatten uns mehr erhofft“, begründet der Fußballer seine Gefühlslage nach der 1:2-Heimniederlage des VfB Empor Glauchau gegen den RSV Eintracht 1949. Am Abend kam beim 29-Jährigen dann doch eine gewisse Freude und Erleichterung über seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
3 min.
Comeback nach fast zwei Jahren Pause: Tony Thiam sorgt beim 5:0-Sieg des VfB Empor Glauchau beim FSV Oderwitz für emotionalen Höhepunkt
Tony Thiam (r.) - hier in der Saison 2023/24 gegen Rabenstein am Ball - gab beim VfB Empor Glauchau sein Comeback auf dem Rasen.
Im Fußball-Sachsenpokal sind die Westsachsen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Freuen konnten sich aber vor allem zwei Spieler, die selbst kein Tor erzielten.
Torsten Ewers
13:38 Uhr
3 min.
Fußball-Oberliga: Reiht sich der VfB Empor Glauchau in eine Liste mit dem 1. FC Kaiserslautern ein?
Vor einem Jahr erzielte Marcin Sieber (Nummer 31) im Sachsenpokal per Kopf das 1:0 für Glauchau gegen den FSV Zwickau. Mitte November kommt es zur Neuauflage der Achtelfinal-Partie.
Auf ihrem Weg zum Sachsenpokal-Kracher gegen den FSV Zwickau stehen für die Westsachsen noch vier Punktspiele an. Weshalb der RSV Eintracht dabei als nächster Gegner tatsächlich der schwerste ist – und was Coach Nico Quade zur Auslosung sagt.
Torsten Ewers
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Mehr Artikel