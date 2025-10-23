Nach drei OPs und 21 Monaten Pause: Was der Kapitän des VfB Empor Glauchau zur Rückkehr auf den Fußballplatz sagt

Glauchau
Die ersten Oberliga-Minuten haben bei Tony Thiam für gemischte Gefühle gesorgt. Während der 29-Jährige wieder im Kader steht, gibt es fürs nächste Spiel mehrere personelle Fragezeichen im Team.
Direkt nach dem Abpfiff überwog bei Tony Thiam am Sonntagnachmittag noch die Enttäuschung. „Wir hatten uns mehr erhofft“, begründet der Fußballer seine Gefühlslage nach der 1:2-Heimniederlage des VfB Empor Glauchau gegen den RSV Eintracht 1949. Am Abend kam beim 29-Jährigen dann doch eine gewisse Freude und Erleichterung über seine...
