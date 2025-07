Nach drei Starts an drei Tagen: Zwickauer wird beim Sachsentrail Zweiter der Gesamtwertung

Robert Gehrmann hat sich im Erzgebirge nicht mit einem Rennen zufrieden gegeben. Er war quasi das gesamte Wochenende auf den Beinen und wurde belohnt.

Robert Gehrmann vom ESV Lok Zwickau hat sich beim 12. Sachsentrail auf dem Rabenberg im Erzgebirge einer besonderen Herausforderung gestellt. Er ging an drei Tagen in Folge an den Start. Sein Programm begann beim 3,5 Kilometer langen Prolog mit 250 zu überwindenden Höhenmetern. Am Samstag folgte der Ultra Trail über 75 Kilometer (2000...