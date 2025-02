Nach hitzigen Heimspiel gegen Aue: Handballerinnen der HSG Sachsenring verpassen Sprung in die Meisterrunde

In der Regionsoberliga steckten die HSG-Frauen eine 22:24-Niederlage ein. Die Männer des Vereins gewannen gegen Plauen-Oberlosa III.

In einem hitzigen Heimspiel haben die Handballerinnen der HSG Sachsenring den Einzug in die Meisterrunde der Regionsoberliga verpasst. Gegen Nickelhütte Aue zeigten sie eine starke erste Hälfte. Mit einer 13:11-Führung ging es in die Pause, doch danach gab es eine Schwächephase. In der Offensive tat sich die HSG schwer und lag in der 40....