Nach kurzem Schreckmoment: Hohenstein-Ernstthal setzt Siegesserie in der Futsal-Bundesliga fort

Dass HOT 05 Futsal die Hinrunde als Tabellenführer beendet, war schon vorm letzten Heimspiel des Jahres klar. Beim 5:2 am Samstag gegen Bielefeld lobte der Trainer die Disziplin und sah trotzdem Luft nach oben.

Beste Abwehr gegen besten Angriff hieß es am Samstagnachmittag im Bundesliga-Spitzenspiel von HOT 05 Futsal gegen MCH Bielefeld. Dabei hatten die Gastgeber ein klares Ziel: Mit einem Sieg sollte die perfekte Hinserie in der Hauptrunde gelingen, was aber zunächst ein schwieriges Unterfangen war. Denn die Bielefelder, die mit bisher 55 Toren in...