Nach Rassismus-Vorfall und Rudelbildung in Steinpleis: Spielabbruch in der 1. Fußball-Kreisklasse Zwickau

Zwickau
Der Schiedsrichter hat zu den Vorfällen beim Spiel der VSG Fraureuth-Ruppertsgrün/Steinpleis gegen Motor Zwickau-Süd einen Sonderbericht verfasst. Neben dem Sportgericht ermittelt auch die Polizei.
Der 4. Spieltag im Kreisverband Fußball Zwickau ist am Sonntag von einem Spielabbruch überschattet worden. In der 1. Kreisklasse wurde das Duell der Spielvereinigung VSG Westsachsen Fraureuth-Ruppertsgrün/Steinpleiser SV gegen Motor Zwickau-Süd nach einem Rassismus-Vorfall im Zuschauerbereich beim Stand von 1:1 nicht wieder angepfiffen....
