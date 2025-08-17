Nach Schützenfest im Frühjahr: Oberlungwitzer SV kann gegen SC Syrau diesmal kaum Torgefahr entwickeln

Hohenstein-Ernstthal
Das Nachholspiel der Fußball-Sachsenklasse stand unter besonderen Vorzeichen. Der OSV hatte bei den Vogtländern schon zweimal verloren, daheim zuletzt aber einen 8:1-Erfolg eingefahren. Und diesmal?
Die Sachsenklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV hatten beim SC Syrau am Samstag in ihrem ersten Pflichtspiel der Saison 2025/2026 deutlich mehr Mühe als beim 8:1-Kantersieg zuhause Anfang April. „Spielern und Anhängern musste ja klar sein, dass das nicht der Maßstab sein konnte“, sagt Trainer Dmitrij Lascenko. Syrau war diesmal besser...
