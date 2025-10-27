Nach Tischtennis-Krimi: TTC Sachsenring bleibt in der 2. Bundesliga daheim weiterhin ungeschlagen

Spannender als beim 5:5 der Hohenstein-Ernstthaler am Sonntag gegen den TSV Windsbach geht es kaum. Welche Spieler besonders großen Kampfgeist bewiesen und warum der Teamchef beide Mannschaften lobte.

„Heute Abend brauche ich definitiv keinen ,Tatort' mehr. Dieses Match war Krimi genug." Dieser Satz eines begeisterten Zuschauers nach dem Heimspiel des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal gegen den TSV Windsbach brachte das Geschehen treffend auf den Punk. Denn was die 227 Zuschauer beim 5:5 in der Sporthalle des BSZ in Limbach-Oberfrohna...