Nach Wechselbad der Gefühle: Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal feiern nach Sieg über Hertha BSC den Klassenerhalt

Bis zum letzten Spieltag mussten die Westsachsen zittern. Doch an dem bewiesen die Spieler des TTC Sachsenring mentale Stärke.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat sich am letzten Spieltag der Saison in der 2. Tischtennis-Bundesliga den Klassenerhalt gesichert. In der Vorwoche vergaben die Westsachsen bei der 4:6-Heimniederlage gegen Lampertheim noch ihren ersten „Matchball“. Dieses Wochenende startete ebenso mit einer bitteren Pille. Beim FSV Mainz verloren...