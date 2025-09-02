Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nele Erdmann vertrat den RFV Langenbernsdorf am Wochenende unter anderem beim Kostümspringen.
Nele Erdmann vertrat den RFV Langenbernsdorf am Wochenende unter anderem beim Kostümspringen. Bild: Cornelia Heymer
Nele Erdmann vertrat den RFV Langenbernsdorf am Wochenende unter anderem beim Kostümspringen.
Nele Erdmann vertrat den RFV Langenbernsdorf am Wochenende unter anderem beim Kostümspringen. Bild: Cornelia Heymer
Zwickau
Nach zweitägigem Reitturnier: RFV Langenbernsdorf zieht zufrieden Bilanz
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den 20 Prüfungen gab es zahlreiche vordere Platzierungen für die Teilnehmer des ausrichtenden Vereins. Seit mittlerweile 35 Jahren wird gute Nachwuchsarbeit geleistet.

Das zweitägige Reitturnier des RFV Langenbernsdorf hat am Wochenende eine große Resonanz von Reiterinnen und Reitern verzeichnet und auch zahlreiche Zuschauer angelockt. Zu den insgesamt 20 Prüfungen (Schulpferde und Breitensport) zählte auch das Hobby-Horsing-Zeitspringen aller Klassen. Es gab dabei 29 Starter. In der älteren Gruppe siegte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
19.08.2025
2 min.
Reiter aus Westsachsen gehören bei Traditionsturnier in Lengenfeld zum Favoritenkreis
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen.
Der Termin im Vogtland lockt stets hunderte Sportler aus ganz Deutschland an. Welche bekannten Namen aus der Region in den Startlisten stehen.
Reiner Thümmler
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
28.08.2025
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel