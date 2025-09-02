Nach zweitägigem Reitturnier: RFV Langenbernsdorf zieht zufrieden Bilanz

Bei den 20 Prüfungen gab es zahlreiche vordere Platzierungen für die Teilnehmer des ausrichtenden Vereins. Seit mittlerweile 35 Jahren wird gute Nachwuchsarbeit geleistet.

Das zweitägige Reitturnier des RFV Langenbernsdorf hat am Wochenende eine große Resonanz von Reiterinnen und Reitern verzeichnet und auch zahlreiche Zuschauer angelockt. Zu den insgesamt 20 Prüfungen (Schulpferde und Breitensport) zählte auch das Hobby-Horsing-Zeitspringen aller Klassen. Es gab dabei 29 Starter. In der älteren Gruppe siegte...