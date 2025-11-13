Nachwuchs bleibt im Fokus: Zwickauer Wasserballer setzen weiter auf die eigenen Talente

Zwei unterschiedliche Aufgaben hat das Team des SV 04 zum Saisonauftakt am Wochenende vor der Brust. Warum vor allem ein Sieg im zweiten Spiel eher eine Sensation wäre.

Am Samstag die ersten drei Punkte im Ligaalltag einfahren, am Sonntag sich einfach gut verkaufen – diese Zielstellung gibt Trainer Jörg Wüstner für den scharfen Saisonstart der Wasserballer des SV Zwickau 04 aus. Dass sein Team am Wochenende doppelt gefordert ist, ist dabei nichts ungewöhnliches. Die Konstellation mit einem Auswärtsspiel am...