Nah dran und doch weit weg: UV Zwigge verpasst Titelgewinn in der Floorball-Verbandsliga

Der Zwickauer Trainer war trotz der deutlichen Final-Niederlage gegen den USV Halle nicht unzufrieden. Denn grundsätzlich wird die Saison in positiver Erinnerung bleiben. Und das aus mehreren Gründen.

Die Befürchtungen der Floorballer des UV Zwigge vor dem Playoff-Finale wurden am Sonntagnachmittag bittere Realität. Das Verbandsliga-Team des USV Halle Saalebiber II, gespickt mit Spielern aus der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga, war eine Nummer zu groß im Endspiel um die Verbandsliga-Meisterschaft. 11:5 gewannen die Hallenser in der...