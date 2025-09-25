Neue Saison und altes Ziel beim VfB Eintracht Fraureuth: Das haben die Bundesliga-Kegler vor

Nach einer wechselhaften Saisonvorbereitung wird es am Samstag das erste Mal im Heimspiel gegen Gotha ernst. Ein internes Testspiel und ein Blick in die Statistik machen Hoffnung.

Mit einem Heimspiel startet der VfB Eintracht Fraureuth in die neue Bundesliga-Saison der Deutschen Classic-Kegler Union. Aufsteiger Wacker Gotha ist am Samstag ab 13 Uhr zu Gast in der „Rudolf-Dorn"-Halle. Mit den Thüringern kreuzt die Eintracht nicht zum ersten Mal die Klingen. Bereits in der Saison 2017/18 war man gemeinsam in der Oberliga...