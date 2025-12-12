MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Renate Sulzbach (links) und Gabriele Lehmann werden auch beim Adventslauf wieder ihren Teil zum reibungslosen Ablauf beitragen.
Renate Sulzbach (links) und Gabriele Lehmann werden auch beim Adventslauf wieder ihren Teil zum reibungslosen Ablauf beitragen. Bild: Udo Hentschel
Renate Sulzbach (links) und Gabriele Lehmann werden auch beim Adventslauf wieder ihren Teil zum reibungslosen Ablauf beitragen.
Renate Sulzbach (links) und Gabriele Lehmann werden auch beim Adventslauf wieder ihren Teil zum reibungslosen Ablauf beitragen. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Nicht nur beim 23. Zwickauer Adventslauf: Auf diese beiden Helferinnen ist schon seit vielen Jahren Verlass
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SV Vorwärts stellt sich für Sonntag auf einen Teilnehmerrekord ein. Das verspricht ein großes Gewusel, in dem Gabriele Lehmann und Renate Sulzbach mit ihrer Erfahrung Ruhe bewahren werden.

Wenn am Sonntag der 23. Zwickauer Adventslauf auf den Strecken im Schwanenteichgelände startet, dann geht das nur mit vielen fleißigen Helfern des Veranstalters SV Vorwärts Zwickau – und sogar darüber hinaus. Denn obwohl sie keine Vereinsmitglieder sind, gehören Gabriele Lehmann und Renate Sulzbach seit vielen Jahren dazu. Beide sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Zwickauer Adventslauf steuert auf gut gefüllte Starterfelder zu
Am 14. Dezember geht es beim Zwickauer Adventslauf um die schnellsten Zeiten.
Am 14. Dezember lädt der SV Vorwärts zum Wettkampf rund um den Schwanenteich ein. Wie viele Teilnehmer schon zugesagt haben.
Udo Hentschel
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
29.10.2025
2 min.
Zwickau erwartet 300 Teilnehmer zur Crosslauf-Regionalmeisterschaft
Um die schnellsten Zeiten geht es am Sonntag bei der Crosslauf-Regionalmeisterschaft mit Start und Ziel im Westsachsenstadion.
Zum zehnten Mal geht es am Sonntag beim Halden-Crosslauf im Terrain rund um das Westsachsenstadion um die besten Zeiten. Kurzfristige Anmeldungen sind am Wettkampftag noch möglich.
Udo Hentschel
Mehr Artikel