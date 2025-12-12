Nicht nur beim 23. Zwickauer Adventslauf: Auf diese beiden Helferinnen ist schon seit vielen Jahren Verlass

Der SV Vorwärts stellt sich für Sonntag auf einen Teilnehmerrekord ein. Das verspricht ein großes Gewusel, in dem Gabriele Lehmann und Renate Sulzbach mit ihrer Erfahrung Ruhe bewahren werden.

Wenn am Sonntag der 23. Zwickauer Adventslauf auf den Strecken im Schwanenteichgelände startet, dann geht das nur mit vielen fleißigen Helfern des Veranstalters SV Vorwärts Zwickau – und sogar darüber hinaus. Denn obwohl sie keine Vereinsmitglieder sind, gehören Gabriele Lehmann und Renate Sulzbach seit vielen Jahren dazu. Beide sind...