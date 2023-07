Nürburgring für Pedaleure fordernder als Sachsenring

Das 81. Internationale Radrennen rund um den Sachsenring wirft seine Schatten voraus. In fast genau einem Monat werden am 31. August wieder Radprofis und Amateurfahrer die Grand-Prix-Strecke in Beschlag nehmen. Aller Voraussicht nach wieder mit an Bord: Radrennfahrer Sebastian Vogel aus Waldenburg.