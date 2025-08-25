Nur ein Heimsieg am ersten Spieltag: Was die Trainer zum Saisonauftakt in der Fußball-Westsachsenliga sagen

Der Großteil der 35 Tore ging auf das Konto der Auswärtsteams. Neben zwei Schützenfesten war auch im Glauchauer Stadtderby und im offiziellen Auftaktspiel in Oberfrohna eine ganze Menge drin.

Der SV Mosel führt nach dem ersten Spieltag der Fußball-Westsachsenliga die Tabelle an. Die Mannschaft kam am Sonntag im Auswärtsspiel beim ESV Lok Zwickau II zu einem 9:1-Kantersieg und überraschte damit sogar den eigenen Trainer. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen die Zweite von der Lok unsere klaren Ergebnisse aus der Vorsaison...