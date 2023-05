Oberlungwitz will Serie starten

Ein wichtiges Spiel steht für den Oberlungwitzer SV am Sonntag in der Fußball-Landesklasse West an. Der OSV hat als Tabellenvierter (41 Punkte) den Siebten Tanne Thalheim (39) auf dem Sportplatz an der Erlbacher Straße zu Gast. Soll es mit dem großen Ziel Medaillenrang klappen, müssen drei Zähler für die Gastgeber her.