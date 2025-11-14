Oberlungwitzer SV gegen Lok Zwickau: Was das Derby der Fußball-Landesklasse zur Besonderheit macht

Hohenstein-Ernstthal
Spannung verspricht am Sonntag nicht nur die Konstellation Vierter gegen Dritter. Beide Vereine setzen auch auf junge Spieler. Beim Meeraner SV hofft der Trainer derweil auf ein anderes Gesicht.
In der Fußball-Sachsenklasse kommt am Sonntag ein Westsachsen-Derby zugleich als Spitzenspiel daher: Der Oberlungwitzer SV ist mit 20 Punkten aus elf Spielen gut gestartet, hat mit dem 1:2 in Reichenbrand am vergangenen Sonntag aber eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage kassiert. Nun hat der OSV als Tabellenvierter den Dritten ESV Lok...
