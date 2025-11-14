Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oberlungwitzer Janis Winter (links) und Jonas Kutzner (rechts) müssen in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat ziehen lassen.
Die Oberlungwitzer Janis Winter (links) und Jonas Kutzner (rechts) müssen in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat ziehen lassen. Bild: Heiko Neubert
Die Oberlungwitzer Janis Winter (links) und Jonas Kutzner (rechts) müssen in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat ziehen lassen.
Die Oberlungwitzer Janis Winter (links) und Jonas Kutzner (rechts) müssen in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat ziehen lassen. Bild: Heiko Neubert
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitzer SV gegen Lok Zwickau: Was das Derby der Fußball-Landesklasse zur Besonderheit macht
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spannung verspricht am Sonntag nicht nur die Konstellation Vierter gegen Dritter. Beide Vereine setzen auch auf junge Spieler. Beim Meeraner SV hofft der Trainer derweil auf ein anderes Gesicht.

In der Fußball-Sachsenklasse kommt am Sonntag ein Westsachsen-Derby zugleich als Spitzenspiel daher: Der Oberlungwitzer SV ist mit 20 Punkten aus elf Spielen gut gestartet, hat mit dem 1:2 in Reichenbrand am vergangenen Sonntag aber eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage kassiert. Nun hat der OSV als Tabellenvierter den Dritten ESV Lok...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
06.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein, Meeraner SV und Oberlungwitzer SV sind auswärts gefordert
Lichtenstein und Oberlungwitz haben in der Fußball-Sachsenklasse trotz Auswärtsspielen keine langen Fahrten vor sich.
Zwei der westsächsischen Teams haben am Sonntag jedoch keine lange Fahrt vor sich. Der MSV läuft bereits am Samstag auf.
Markus Pfeifer, Torsten Ewers
27.10.2025
3 min.
Keine Punkte in der Fußball-Landesklasse: Das sagen die Trainer des Oberlungwitzer SV und des Meeraner SV
Der Oberlungwitzer Jonas Kutzner (rechts) muss in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat (links) ziehen lassen.
Für das eine Team erweist sich der VfB Annaberg so langsam als echter Angstgegner. Die andere Mannschaft brachte sich in der Schlussphase um den Lohn für ein bis dahin gutes Auswärtsspiel.
Monty Gräßler
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
Mehr Artikel